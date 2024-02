Executiva do PL promove Gustavo Botogoski e quer lançá-lo candidato a prefeito

O Partido Liberal em Araucária já está ativo novamente na cidade. A legenda constou como “vencida” no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por alguns dias, mas foi atualizada pelo diretório nacional da sigla e já voltou a ostentar o status de “vigente”.

A nova composição do PL local também trouxe novidades, dentre elas está a promoção de Luiz Gustavo Botogoski para a posição de vice-presidente da legenda. É ele, como se sabe, o escolhido pelos liberais locais para disputar as eleições majoritárias deste ano em Araucária.

Além de Gustavo como vice, o PL local traz ainda Clodoaldo Sizenando como presidente, Eduardo Rodrigo Castilhos como tesoureiro, Cirineu Francisco Vieira como secretário, Eduardo Ribeiro como suplente do diretório e Alxandre Jacinto, Eliane Aparecida Alves, Manoel Pereira dos Santos e Germaninho Krzyzanowski como vogais. A nova composição tem validade até 9 de fevereiro de 2025.

Com a parte burocrática do partido acertada até o ano que vem, o PL agora planeja se debruçar para formar alianças para essas eleições municipais, bem como formar uma chapa competitiva para a disputa pelas vagas na Câmara. O nome da legenda para disputar a vaga de prefeito é mesmo o de Gustavo, até as convenções, no entanto, ele ostentará o status de pré-candidato por questões legais. O objetivo agora é conversar com outras legendas para verificar a possibilidade de coligações e também definir uma pessoa para ocupar a vaga de candidato a vice nessa chapa.