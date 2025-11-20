Os araucarienses estão na expectativa para a EXPOFEST 2025, que chega para trazer muitas atrações e diversão para toda a família. O Parque Cachoeira será palco desse grande evento, que acontece nos dias 21, 22 e 23 de novembro.

Shows de artistas nacionais como Edson & Hudson, Traia Véia e Sambô, e de artistas locais, como Isah Bueno, Bachega, Bia Socek, Bruno Scandalli e o Projeto Garoto Cidadão fazem parte da programação.
A população é convidada a colaborar com o ingresso solidário. Basta levar um 1kg de alimento não perecível e entregar na tenda que estará na rua Rio de Janeiro, próximo à entrada do público. A arrecadação vai ocorrer nos dias 21, 22 e 23 de novembro, a partir das 13 horas. Lembrando que não é permitido sal, o produto deve estar dentro da validade e com a embalagem fechada.

Tudo o que for arrecadado será destinado ao banco de alimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), para o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social.

SEGURANÇA

A Prefeitura divulgou uma série de medidas para garantir a segurança dos participantes, em decorrência do grande fluxo de pessoas durante a EXPOFEST. O acesso principal ao Parque Cachoeira será pelo portão localizado à Rua Rio de Janeiro.

Todos os visitantes estarão sujeitos a revista pessoal e inspeção de pertences na entrada do evento, e o não cumprimento das regras pode acarretar em retenção do item e na proibição do acesso.

FEIRA DE ADOÇÃO

O Departamento de Proteção Animal (DPA), em parceria com protetores independentes de animais cadastrados na Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), promoverá uma feira de adoção de cães e gatos entre os dias 21 e 23 de novembro, no Parque Cachoeira, das 10 às 14h.

ALIMENTAÇÃO

A Praça de Alimentação contará com diversos food trucks e também haverá venda de artesanatos e produtos de pronto consumo. O horário de funcionamento da praça e dos expositores durante os três dias de festa será das 10 às 22h.

21/11

18h30 – Uirapuru Cantador (Palco Tindiqüera)
19h – Isah Bueno (Palco Principal)
20h – Uirapuru Cantador (Palco Tindiqüera)
20h30 – Abertura com cerimonial (Palco Principal)
21h – Grupo Sambô (Palco Principal)

22/11

16h – Rayssa Rafaela (Palco Tindiqüera)
17h – Groselha Groove (Palco Tindiqüera)
18h – Wesoly Dom (Palco Principal)
19h – Bruno Scandalli (Palco Principal)
20h – The Napster (Palco Tindiqüera)
21h – Traia Véia (Palco Principal)

23/11

14h – Edy Júnior e Fael (Palco Tindiqüera)
15h – Marlon Maia (Palco Tindiqüera)
16h – Orquestra Garoto Cidadão (Palco Principal)
17h – Bia Socek (Palco Principal)
18h – Bachega (Palco Principal)
19h – Doctor Rock (Palco Tindiqüera)
20h – Edson & Hudson (Palco Principal)

