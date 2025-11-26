Este domingo, 30 de novembro, será o último dia da exposição “Ex-Truturas”, do artista visual Adriano Catenzaro, que está sendo realizada no Museu Tingüi-Cuera. A mostra, que reúne 100 obras originais, encerra com uma programação especial aberta ao público.

No dia, Adriano irá ministrar a última oficina gratuita de colagem. A ação acontecerá às 14h, no auditório do museu. A atividade é aberta a todas as idades e todo o material será fornecido gratuitamente. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo formulário que está disponível neste link. (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduhiitXljdZFQOMU3aN-V7towLFIHCa2m-QY9-uxwGs1rmJg/viewform?usp=send_form)

Durante toda a visita, o público também tem acesso a materiais exclusivos da exposição, como cartões-postais ilustrados e o catálogo impresso da mostra, disponíveis enquanto durarem os estoques.

O Museu Tingüi-Cuera fica na Rua Ceará, 65, no Parque Cachoeira. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h; e no sábado e domingo, das 10 às 17h. A entrada é gratuita.

Sobre a exposição

A série Ex-Truturas apresenta um conjunto de 100 colagens manuais que exploram formas a partir de recortes de papéis. O artista cria composições que evocam arquiteturas imaginadas, criaturas simbólicas e construções que parecem emergir de ruínas. O trabalho evidencia a pesquisa de Catenzaro em torno da materialidade do papel e da transformação poética de resíduos gráficos em estruturas urbanas da cidade.

A exposição tem o apoio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Governo Federal, em parceria com a Prefeitura de Araucária.