Expositores do Brechó de Natal acertam preparativos para o evento

Na tarde de segunda-feira (12/11), a equipe organizadora da Feira de Brechó de Natal 2022 esteve reunida com as expositoras do evento para definirem as diretrizes e alguns conceitos sobre o evento, que vai acontecer no próximo final de semana (17 e 18), no Parque Cachoeira.







A reunião, que aconteceu no auditório do Museu Tingui-Cuera, contou com a presença da equipe de organização, empreendedoras de diversos brechós da cidade e do secretário de Meio Ambiente Vitor Cantador. Ele parabenizou a iniciativa, passou algumas orientações acerca do uso do espaço e também falou da importância do evento, que acontece logo após a Feira de Sabores e da exposição Parque dos Dinossauros e a apenas uma semana do Natal.

A feira estará aberta das 9h às 18h30 e vai reunir diversos brechós, com o objetivo principal de fomentar negócios entre as mulheres empreendedoras do setor, apresentando uma grande opção de roupas masculinas, femininas e infantis, para todos os tipos de gostos e estilos, além de valorizar o conceito de moda sustentável.

Para mais informações, os fones de contato via WhatsApp são: (41) 99560-4959 com Andreia e (41) 99548-5160 com Adriana.