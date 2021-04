Fã dos coletores de lixo, criança pede para mãe comprar chocolate para presenteá-los na Páscoa

O pequeno Ian Miguel Ribeiro Carvalho, de 3 anos e 10 meses, tem uma rotina as terças, quintas e sábados: esperar em frente à sua casa a passagem do caminhão da coleta de lixo para dar um “oi” aos coletores.

Exatamente, em tempos que o mundo precisa tanto de bons exemplos, Ian faz isso: é fã dos coletores de lixo que trabalham na Transresíduos, empresa contratada pela Prefeitura para recolhimento do lixo comum e reciclável produzido pelos moradores de Araucária.

Muito comunicativo e “parça” dos coletores, no sábado passado, 28 de março, Ian pediu a sua mãe, Thalissa Ribeiro dos Santos, que conversasse com o Coelhinho da Páscoa para trazer chocolates para os amigos que coletam o lixo.

Como um pedido desses nem se discute, Thalissa convocou seus pais, Rosana Stolarczuk e Esmael Ribeiro, para conversar com o Coelhinho da Páscoa, que prontamente atendeu à solicitação de Ian, mandando algumas caixas de chocolate para os coletores.

Com as encomendas em mãos, Ian, Thalissa, Rosane e Esmael ficaram esperando a passagem dos coletores em frente de casa, no conjunto Tayrá. E quando o caminhão da Transresíduos apontou na esquina foi só festa. Ian entregou a todos os trabalhadores da coleta de lixo a lembrança trazida pelo Coelhinho da Páscoa. Como presente, além do muito obrigado dos coletores, ainda ganhou o direito de conhecer a cabine do caminhão. O momento especial foi registrado em vídeo pela família. Vejam abaixo.