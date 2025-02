Facebook se mantém popular entre os araucarienses mesmo após 21 anos de sua fundação

No dia 4 de fevereiro o Facebook, rede social da empresa META, completou 21 anos de existência. Será que mesmo após tantos anos e o surgimento de outras redes sociais, o Facebook se mantém popular entre os moradores da cidade?

Para responder essa pergunta, a equipe do jornal O Popular realizou uma pesquisa na plataforma, mostrando que o Facebook ainda mantém uma base sólida na cidade, com 104 mil usuários ativos. A nível de comparação, O Instagram, também da META, tem um número um pouco menor, com 94 mil usuários.

Mas como os moradores de Araucária usam o Facebook? Os dados mostram que o Feed de Notícias continua sendo a aba mais acessada, representando 35% da navegação na plataforma. Em seguida, o Reels, formato de vídeos curtos inspirado no TikTok, já ocupa 20% do uso. O Marketplace, ferramenta popular para compra e venda de produtos, também se destaca, com 15% da atividade dos usuários. Já os Grupos aparecem com 12%, enquanto as postagens mais recentes são usadas por 8% das pessoas.

O Facebook foi uma das redes sociais mais populares por muitos anos, e sua integração com o Instagram ajudou a mantê-lo relevante. Com a ascensão dos vídeos curtos, impulsionada principalmente pelo TikTok durante a pandemia, a plataforma precisou se adaptar, lançando sua própria aba de vídeos curtos para se manter competitiva no mercado.

Edição n.º 1451. Nina Santos.