A Fada Madrinha anuncia sua reinauguração em grande estilo no próximo sábado, dia 13 de setembro, em um evento que acontecerá das 9h às 20h. A data foi planejada com um ano de antecedência e cada detalhe recebeu atenção especial, desde a organização do espaço até a definição das novidades, para que tudo estivesse pronto de forma impecável e preparado para receber os clientes.

Sob nova direção com o proprietário Alex Nogueira desde o ano passado, a loja passa a contar com dois novos ambientes que reforçam sua proposta de inovação e modernidade. Um deles é voltado para o segmento esportivo, ampliando as opções disponíveis para os clientes. O outro é dedicado ao universo da perfumaria e da maquiagem, oferecendo uma experiência que valoriza a beleza e o bem-estar. Para marcar a ocasião, a Fada Madrinha preparou uma promoção exclusiva: todos os perfumes árabes estarão com 10% de desconto no dia da reinauguração.

A celebração será aberta ao público e incluirá atrações para toda a família. Os visitantes poderão aproveitar coquetel, pipoca e algodão-doce, além de participar do sorteio de brindes especiais. As crianças terão a oportunidade de interagir com os mascotes das marcas que estarão presentes para animar o evento.

A reinauguração também coincide com um marco importante na história da Fada Madrinha: a loja completa 33 anos de atuação na cidade. “São três décadas calçando várias gerações, temos muito orgulho de fazer parte da história de inúmeras famílias que já passaram e ainda continuam passando na nossa loja, e é com muito amor e carinho que queremos proporcionar essa nova experiência”, destacam os gerentes da loja, Leonardo e Dirce.

Mais do que um espaço de compras, a nova fase da Fada Madrinha busca oferecer experiências que vão além do consumo. A proposta é criar um ambiente onde o público possa se sentir bem consigo mesmo, seja através da lembrança despertada por um perfume especial, da maquiagem que eleva a autoestima ou da sensação de energia renovada proporcionada por um atendimento diferenciado. “O objetivo é que cada pessoa que passe pela loja leve consigo não apenas um produto, mas também boas recordações”, completam.

Com a reinauguração, a Fada Madrinha reafirma seu compromisso em unir tradição e inovação. A história construída ao longo de três décadas encontra agora um espaço renovado, preparado para continuar recebendo famílias que buscam qualidade, variedade e acolhimento. A loja convida toda a comunidade a participar desse dia especial.

SERVIÇO

A loja Fada Madrinha está localizada na rua presidente Carlos Cavalcante, 128, no Centro da cidade. O horário de funcionamento é de segunda à sexta-feira das 09:00 às 19:00 e aos sábados das 09:00 às 18:00. No próximo sábado, 13 de setembro, a loja funcionará em horário especial, iniciando os trabalhos às 09:00 e finalizando às 20:00 com a festa de reinauguração.

Edição n.º 1482. Maria Antônia.