FAE está com inscrições abertas para o vestibular de inverno 2021

As inscrições para o Vestibular de Inverno 2021 da FAE Centro Universitário estão abertas. O processo ocorre de forma on-line devido ao período de distanciamento social. A instituição oferece várias opções de cursos em Curitiba (PR), e em Araucária e São José dos Pinhais, municípios da região metropolitana da capital paranaense. Ao fazer a inscrição, o vestibulando escolhe o dia em que prefere realizar a prova digital, conforme o cronograma disponibilizado. Os interessados devem inscrever-se gratuitamente pelo site www.fae.edu/vestibular.

Além do vestibular on-line, a FAE também oferece outras quatro formas de ingresso (abaixo). A instituição oferece descontos exclusivos de até 20% nas mensalidades do 2.º semestre de 2021 para quem efetuar a matrícula ainda no mês de julho.

A FAE conta ainda com um programa de parcelamento próprio, o Acreditar, que pode ser solicitado logo após a aprovação no processo seletivo. A condição especial ofertada pela Instituição, além de auxiliar no pagamento da faculdade, ainda pode ajudar a ingressar no mercado de trabalho, dando ao aluno a oportunidade de arcar com as despesas do curso. Esse auxílio se dá por meio do Núcleo de Empregabilidade da FAE.

As informações sobre todas as formas de desconto também se encontram no site www.fae.edu/vestibular.

Veja abaixo as outras formas de ingresso, além do vestibular tradicional agendado:

ENEM – Os alunos podem optar por utilizar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio ENEM) dos últimos cinco anos.

Aproveitamento de Vestibular – Estudantes que realizaram alguma prova de vestibular da FAE de 2018 para cá podem utilizar a mesma nota para ingressar neste vestibular.

2.ª graduação – Para graduados que têm o desejo de continuar seus estudos e iniciar uma 2.ª graduação, é possível ingressar sem a necessidade de fazer prova de vestibular, apresentando o diploma.

Transferência – Quem já está cursando uma graduação em outra instituição, mas deseja estudar na FAE pode fazer o reaproveitamento das disciplinas já cursadas e ingressar na Instituição.

Veja abaixo os cursos oferecidos:

Campus Araucária (PR)

Administração

Ciências Contábeis

Direito – ingresso por meio de transferência de outra instituição de ensino superior

Campus São José dos Pinhais (PR)

Administração

Ciências Contábeis

Direito

Gestão Comercial (semipresencial)

Gestão de RH (semipresencial)

Gestão Financeira (semipresencial)

Logística (semipresencial)

Campus Curitiba (PR)

Administração

Ciências Contábeis

Ciências Econômicas

Design

Direito

Engenharia de Produção

Engenharia Mecânica

Gestão Comercial

Gestão de RH (semipresencial)

Gestão Financeira

Letras – Português e Inglês

Logística

Negócios Digitais

Negócios Internacionais

Psicologia

Publicidade e Propaganda

A FAE Centro Universitário

Há mais de 60 anos, a FAE investe na formação de qualidade e vem sendo reconhecida nacional e internacionalmente por seu ensino de excelência e seu forte diferencial humanista. A proposta da educação com base nas virtudes humanas é um dos principais pilares da FAE. A inovação é peça fundamental do projeto pedagógico da instituição, alinhada à experiência e à tradição.

Entre os diferenciais da FAE estão o incentivo ao pensamento empreendedor e inovador e o apoio exclusivo à carreira por meio de mentoria voltada ao planejamento profissional, além de oportunidades exclusivas de estágios e vagas em grandes empresas e multinacionais. Para tanto, a FAE mantém diálogo estreito com a comunidade internacional de educação por intermédio de convênios com mais de 10 instituições de ensino superior, oportunizando aos alunos certificação em língua estrangeira, dupla diplomação, intercâmbios nas Américas, na Europa e na Ásia e outros serviços de mobilidade estudantil.

Outros diferenciais da FAE são o corpo docente extremamente experiente – o que faz da sala de aula uma extensão do mercado de trabalho – e a valorização da tecnologia na educação, com professores e alunos tendo acesso on-line a serviços e conteúdos por meio de plataformas de ponta – em tempos de pandemia, isso foi ainda mais importante dentro da instituição.

Serviço

Faça sua inscrição para o vestibular da FAE Centro Universitário pelo site www.fae.edu/vestibular. Mais informações pelo whatsapp (41) 99277-7200 ou em fae.edu/vestibular.

