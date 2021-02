Faixa etária para atualização da foto do RG pela internet é ampliada

Compartilhe esta notícia

Foto: PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) ampliou a faixa etária para a solicitação de atualização de fotos da carteira de identidade através 2ª Via Fácil, totalmente pela internet. Agora, os pedidos podem ser feitos para crianças que tenham feito o primeiro documento a partir dos 10 anos. Antes, a idade mínima era 16 anos.

Trata-se da primeira ferramenta do gênero no País e permite ao cidadão fazer remotamente o pedido de uma nova carteira de identidade, enviando uma foto da câmera do celular ou do computador, sem precisar ir até um posto de atendimento.

O diretor do Instituto de Identificação da PCPR, Marcus Michelotto, avalia a importância da ferramenta. “A 2ª Via Fácil evita aglomerações e facilita a solicitação do cidadão, pois é possível fazer o pedido pelo computador ou celular. Além disso, a ferramenta otimiza os serviços prestados pela PCPR”, afirmou.

SOLICITAÇÕES

Nos primeiros dois meses de 2021 a PCPR já emitiu mais de 22 mil carteiras de identidade, sem a necessidade de o cidadão ir ao posto. Os documentos foram solicitados pela 2ª Via Fácil. A modalidade permitiu que 22.467 pessoas fizessem todo o processo de dentro de casa.

Em 2021, mais de 18 mil documentos foram somente reimpressões na modalidade e outros 3.602 mil foram emitidos com atualização de fotos. Desde o lançamento da 2ª Via Fácil, em outubro de 2020, foram emitidas 7.925 identidades com atualização de fotos.

A necessidade de ir até o posto de identificação continua para aqueles que não possuem fotografia e impressões digitais no sistema, ou que desejarem fazer alterações no cadastro.

COMO FUNCIONA

A solicitação da 2ª Via Fácil pode ser feita pelo portal da PCPR. Na aba de serviços o cidadão encontrará o campo carteira de identidade e, em seguida, “agendamento”. Acesse AQUI.

O custo do documento é de R$ 36,72. A entrega acontece mediante autenticação biométrica, do próprio cidadão, no posto de identificação, garantindo a segurança do processo.

Texto: Agência de Notícias do Paraná