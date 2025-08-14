O falso conselheiro espiritual, de 53 anos, preso na sexta-feira (08/08), suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 15 anos, deverá responder pelo crime de violação sexual mediante fraude. A Delegacia da Mulher e do Adolescente de Araucária, que investiga o caso, disse que ainda vai ouvir novas testemunhas e há previsão de concluir o inquérito até o dia 18 de agosto.

“Embora não tenham surgido novas vítimas do conselheiro, no passado ele já respondeu por quatro inquéritos policiais dessa natureza. Inclusive, representamos por sua prisão preventiva no ano de 2023, mas o Poder Judiciário negou a medida solicitada, por entender que no caso em questão não havia provas e justificativas para a decretação da prisão”, alegou o delegado Eduardo Kruger.

RELEMBRE O CASO

O caso aconteceu na Rua do Carmo, na área rural de Palmital, após um casal de namorados ter procurado o homem para uma ‘consulta de descarrego’. Os dois foram recebidos pelo acusado, que se apresentou como guia espiritual. Em certo momento da consulta, ele pediu para ficar sozinho com a jovem no quarto, a fim de concluir os trabalhos espirituais. Aproveitando que estava sozinho com a adolescente, ele teria cometido o estupro.

A vítima relatou à polícia que quando estava sozinha com o conselheiro espiritual, este pediu para ela baixar a calça, deitar de lado, e foi quando ela percebeu a conjunção carnal.

Na Delegacia, o suspeito negou ser pai de santo, porém alegou que foi incorporado por uma ‘entidade’ para ajudar a vítima. Apesar de admitir que ficou sozinho com a jovem em um quarto, ele disse que em momento algum teria abusado dela.

Edição n.º 1478.