Um falso conselheiro espiritual, de 53 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar de Araucária, na sexta-feira (08/08), suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de 15 anos. O caso aconteceu na Rua do Carmo, na área rural de Palmital, após um casal de namorados ter procurado o homem para uma ‘consulta de descarrego’.

Os dois foram recebidos pelo suposto guia espiritual, e em determinado momento ele pediu para ficar sozinho com a jovem no quarto, a fim de concluir os trabalhos espirituais. Aproveitando esse momento, ele teria cometido o estupro. O namorado da vítima foi quem acionou a PM, logo após perceber o nervosismo dela e pressionar que contasse o que havia acontecido.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima relatou aos policiais que durante o atendimento, quando estava sozinha com o conselheiro espiritual, este pediu para ela baixar a calça, deitar de lado, e foi quando ela percebeu a conjunção carnal. Ainda conforme consta no B.O., o namorado entrou em vias de fato com o suposto abusador, e depois o casal se retirou da casa e aguardou nas proximidades a chegada da equipe policial.

Para a PM, o suspeito negou o crime, porém diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Araucária para as providências cabíveis. Em depoimento na Delegacia, o suspeito negou ser pai de santo, porém alegou que foi incorporado por uma ‘entidade’ para ajudar a vítima. Apesar de admitir que ficou sozinho com a jovem em um quarto, ele disse que em momento algum teria abusado dela. O delegado que interrogou o suspeito decidiu mantê-lo preso em flagrante.

Ainda conforme a Polícia Civil, vizinhos foram ouvidos no local do crime e, diante das alegações, não se confirmou que o conselheiro espiritual tivesse um trabalho sério na comunidade, o que para a polícia dá e entender que ele usava a argumentação de receber entidades para atrair pessoas e abusar sexualmente delas.

A menor foi encaminhada pelo Conselho Tutelar e a representante legal para perícia médica. Ela deverá prestar depoimento nos próximos dias.

A Delegacia de Araucária segue investigando o caso, no sentido de apurar se existem outras vítimas do suposto abusador.