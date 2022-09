“Falso médico” é preso em Araucária por policiais do 17º BPM 

Pablo do Nascimento Mussolin foi detido por força de um mandado de prisão que havia em seu desfavor, por prática ilegal da medicina e falsidade ideológica

Um homem de 40 anos, acusado pela prática ilegal da medicina, foi preso nesta segunda-feira, 29 de agosto, na rua Rozalia Wzorek, no bairro Sabiá, em Araucária. A equipe de inteligência do 17° Batalhão da Polícia Militar prendeu Pablo do Nascimento Mussolin, por força de um mandado de prisão que havia em seu desfavor, expedido no estado de Pernambuco, por prática ilegal da medicina e falsidade ideológica.

Ao tomar conhecimento que estava sendo procurado pela Justiça, o “falso médico” acabou fugindo para o estado de São Paulo, onde novamente, ao constatarem sua situação irregular, acabou se evadindo para o estado do Paraná, e veio parar no município de Araucária. Através de uma denúncia anônima, a PM descobriu onde o suspeito estava, fez a abordagem e o encaminhou para a cadeia pública de Araucária para as providências cabíveis.

Até este momento, não há informações se Pablo chegou a exercer a falsa profissão de médico em Araucária e segundo a Delegacia de Polícia, isso só será possível saber se alguma possível vítima vier a registrar queixa.

Outras prisões

Segundo apurado pela nossa reportagem, Pablo do Nascimento Mussolin foi preso por duas vezes por exercício ilegal da medicina, isso em pouco mais de um ano. A primeira prisão foi no dia 17 de julho de 2015. Ele atuava em Franca usando o nome de um médico do Rio Grande do Norte. Na época, ele e outros cinco médicos foram parar na cadeia por exercício ilegal da medicina.

A segunda prisão foi em 5 de outubro de 2016, em um hospital particular em Pirituba, Zona Oeste de São Paulo. Pablo foi reconhecido por uma paciente. Por já ter sido preso pelo mesmo motivo, Mussolin tem várias fotos espalhadas pela internet.

