Moradores do bairro Iguaçu estão enfrentando problemas na região entre as ruas Paraíba, Alagoas e Sergipe. Segundo os relatos, o trecho não conta com calçadas nem com sinalização específica para estacionamento.

De acordo com os moradores, a ausência de calçadas faz com que pedestres precisem dividir espaço com os veículos, já que os carros estacionam ao longo das vias sem indicação de locais apropriados. A situação, conforme apontado pelos relatos, tem gerado dificuldades de circulação e preocupação quanto à segurança de quem passa pelo local a pé.

A nossa equipe de reportagem procurou a Prefeitura para saber se há algum projeto para melhorias na região,e em nota, a Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (SMPL), informou que já existe um projeto executivo pronto para a região, com recurso da Secretaria de Estado das Cidades previsto para esta ação. Segundo o município, o processo está em andamento e se encontra na fase de aprovação da documentação pelo Estado. A prefeitura informou ainda que, no momento, não é possível apontar uma data para o início das obras.