Falta de calçadas em rua do Tindiquera gera novas reclamações

A falta de calçadas na rua Capitão Aristóteles Moreira ainda é motivo de reclamações por parte dos moradores do bairro Tindiquera. Segundo eles, em alguns trechos da via os pedestres são obrigados a andar pela rua porque tem muito lixo jogado no local onde deveriam existir passeios. Ainda conforme os moradores, ao desviarem o trajeto pela rua, as pessoas correm o risco de serem atropeladas. “O próprio Código de Trânsito Brasileiro já diz, em seu artigo 68, que é assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas, por isso que estamos pedindo esta obra”, disse um morador.

Em agosto do ano passado os moradores já tinham reclamado da falta de calçadas, e a resposta da Prefeitura na ocasião foi de que havia um projeto pronto para pavimentação da rua Papa João XXIII, continuidade da Capitão Aristóteles Moreira, até a marginal da Rodovia do Xisto. O projeto previa a implantação de calçadas, mas sua execução barrava na falta de recursos financeiros. Passados cerca de 10 meses da primeira reclamação, a Secretaria de Obras explicou dessa vez, que a rua citada já está no pacote de obras de pavimentação (que inclui calçadas) na região do Jardim Sabiá. Porém, explicou novamente que a obra aguarda a definição sobre recursos do Governo Federal.

