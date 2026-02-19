Confirmadíssimo! A estreia do Araucária SAF no Campeonato Paranaense da Segunda Divisão – Segundona será no domingo, 28 de fevereiro, às 15h30, contra o Paranavaí, no Estádio Dr. Waldemiro Wagner. A tabela oficial dos jogos foi divulgada recentemente pela Federação Paranaense de Futebol – FPF, entidade que organiza a competição.

Nas últimas semanas, o Araucária intensificou os trabalhos da pré-temporada neste início de 2026, com foco na preparação física e tática para a Segundona. Com o elenco praticamente definido, o clube está realizando amistosos e fazendo os últimos acertos antes da estreia. “Esse ano não há espaço para vacilos, pois estamos em constante preparação para que o Araucária faça uma excelente campanha, e a consequência disso será o acesso à Primeira Divisão”, afirmam os dirigentes.

SOBRE A COMPETIÇÃO

A fórmula de disputa da Segunda Divisão será a mesma utilizada em 2025: os 10 times se enfrentarão em turno único, com os oito primeiros avançando para a fase mata-mata, enquanto os dois últimos serão rebaixados para a Terceira Divisão.

Os oito classificados disputam as quartas de final em cruzamento olímpico (1º x 8º, 2º x 7º, 3º x 6º e 4º x 5º). Os confrontos serão em jogos de ida e volta, com a equipe de melhor campanha decidindo em casa.

Os vencedores avançam para a semifinal. Quem passar de fase garante uma vaga na final da Segundona. Os dois finalistas sobem para a Primeira Divisão de 2027.

Lembrando que o Araucária terá o mando de campo no Estádio Fernando Charub Farah, mais conhecido como Caranguejão, em Paranaguá.

Edição n.º 1502.