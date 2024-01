Faltando menos de 9 meses das eleições, 17 partidos estão regularizados em Araucária

Dados do Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra que o número de partidos ativos em Araucária é bem menor do que os existentes no Brasil.

Pesquisa realizada por nossa reportagem na manhã desta quarta-feira, 24 de janeiro, aponta que somente 17 órgãos partidários estão ativos no Município, no Brasil, apenas para efeitos de comparação, estão ativos hoje 29 legendas.

Entre os partidos que volta e meia a gente ouve falar em cenário nacional, mas que ainda estão sem órgãos diretivos ativos em nossa cidade estão o PSDB, Rede, Novo e PSOL.

Obviamente, como se sabe, salvo raras exceções, a definição de quem comanda esse ou aquele partido municipalmente cabe as direções estaduais e nacionais dessas legendas. Logo, pode ser que as siglas inativas hoje junto ao TSE possam estar ativas amanhã e vice-versa.

Porém, a proximidade do pleito eleitoral e os prazos exigidos pela legislação para que interessados em disputar as eleições deste ano estejam filiados a determinadas agremiações é sempre um complicador para as legendas com objetivos mais concretos no pleito que se avizinha.

Outra situação que volta e meia acaba ficando de lado é que todos os partidos precisam, anualmente, prestar contas aos cartórios eleitorais municipais. Logo, a depender do caso, pode ser que essa ou aquela legenda e, por consequência, quem estiver a sua frente, encontre dificuldades em regularizá-lo antes do início do pleito eleitoral.

Nessa edição, O Popular traz uma tabela com a relação de todos os partidos que estão ativos no Município, bem como o nome de seus presidentes. No quadro também consta a data em que se encerra a validade de cada um dos “mandatos” desses comandos. Porém, na maioria dos casos, a prorrogação dessa validade é feita diretamente pelas direções estaduais. A não ser, claro, que esse ou aquele grupo local esteja de olho num ou outro partido e, nos bastidores esteja trabalhando para – digamos assim – tomar o comando da sigla do adversário.