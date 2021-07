Faltou Gasolina no Monza

Desgracéra Mésmo!!! Faltando 2 kilómetro pra se achegar no posto, acabando gasolina do Monza cor de bosta fresca de Vaca Malhada!! Abriu porta mala e pegando uma garafa de plástico, destas descartável de 2 litro de minuano limon e foi caminhando até o posto comprar combustível!!

Quando se achegando frentista dizendo que non podendo ponhar gasolina em garafa pet, só no tanque mesmo!!!

Mais 2 km de caminhada até o Monza!!!! Iéu pegô as feramente e com mais uns trinta minuto e trabalho conseguiu tirar o tanque do Monza, mais 2 km de caminhada até o posto com tanque nas costa, falei pro frentista, agora abastece!!

Frentista estranhando, mais non tendo como negar, preguntando quanto. Agora enche!! Acha que despois de todo este trabaio vai deixar faltar gasolina de novo?? Que trabalhera pra ponhar o tanque de novo no lugar!!

Foi dar partida e nada!!!! Foi batendo na partida, batendo, batendo e fazia que pegava e nada, até que bateria arriô. Desgracéra Mésmo!!!

Abriu capô!! Parecendo tudo normal, apertô cabo da bobina, das vela, abriu carburador, tudo certo. Enton só podendo ser uma coisa:

Nisso parando uma moça e perguntando se querendo iéla podendo fazer uma chupetinha!! Iéu falando, olha moça, ieu non tendo tempo pra estas coisa!!!

Moça saiéu cantando pneu!!

Bem negócio sendo empurrar pra ver se pegando no tranco, foi empurrando, quando embalando ponhava segunda e nada de pegar.

Empurô, empurô, empurô, empurô tanto até que se achegando no posto. Frentista quando vendo ponhando mon na cabeça!!!

Ieu preguntando o que foi? Tá com dor de cabeça??

Iéle enton respondendo que iéle non mais iéu vai ter muita dor de cabeça, porque quando ieu chegando com tanque pensando que sendo de trator e enchendo de diesel!!!

Desgracéra Mésmo!!! Sentei na Butchoska

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021