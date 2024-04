Família Brito Sales, ativista na causa do autismo, fará palestras em Araucária

Permitir o aprendizado e descobertas com relação ao autismo será a foco do evento “Neurociência e Autismo – O que é preciso saber”, que acontecerá no próximo domingo, dia 21 de abril, das 8h às 12h30, na Aeciar – Associação das Empresas da Cidade Industrial de Araucária, localizada da Av. das Araucárias, 5005 – bairro Chapada.

A encontro é promovido pela AKA – Associação Kasa do Autista, em parceria com o Comude- Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Araucária.

A presidente do Comude e da AKA, Sandra Prado, fará a abertura do evento. Na sequência acontecem as palestras de Alexsander Brito Sales com o tema “Paternidade atípica”, Nicolas Brito com o tema “Tudo que eu posso ser”, e Dra. Anita Brito que falará sobre “Neurociência e autismo”. Em seguida será aberto um espaço para perguntas dos participantes e o encerramento.

A participação será gratuita, mas é necessário fazer a inscrição, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece nesta matéria. Os participantes receberão certificados. “Não perca essa oportunidade única de adquirir conhecimento valioso e interagir com especialistas renomados na área”, convida Sandra Prado.