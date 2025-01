Família consegue aparelho auditivo para Hendryk, mas ainda precisa de ajuda para o tratamento

Atualmente com 7 anos, o pequeno Hendryk está sofrendo há 2 anos com a perda gradual de sua audição, devido a uma perfuração nos tímpanos. Essa situação foi causada por uma gripe muito forte que contraiu quando era recém-nascido.

Uma vakinha online foi criada para arrecadar a quantia necessária para comprar o aparelho auditivo do Hendryk, que custa cerca de R$ 10.000,00. Felizmente, a família que mora no Jardim Israelense, no bairro Capela Velha, conseguiu o aparelho pelo SUS, e agora está destinando o valor da vakinha para pagar as despesas do tratamento do menino.

Esse dinheiro será usado para pagar as pilhas do aparelho auditivo; com a gasolina usada para ir até a clínica médica, localizada em São José dos Pinhais; além de outras despesas do tratamento.

Para ajudar o pequeno Hendryk, basta fazer uma doação de qualquer valor no link da vaquinha https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-o-hendryk-a-ouvir. Também é possível contribuir via Pix usando a chave: 5246898@vakinha.com.br.