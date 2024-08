Família cria rifa para ajudar jogadores mirins que desejam participar de peneira em Chapecó

Os garotinhos Arthur Noda, 9 anos, e Marcelo Henrique, 10 anos, sempre foram apaixonados por futebol, e assim como muitas crianças nessa idade, sonham em ser jogadores famosos. Eles são primos, estão sempre jogando bola na escola e não conseguem ficar muito tempo longe de um campinho.

Os pais se desdobram e estão sempre buscando oportunidades para que os pequenos possam ingressar em um time de futebol. Se esforçam tanto que estão concentrando esforços para que os dois possam participar de uma peneira que acontecerá em Chapecó, entre os dias 15 a 17 de novembro.

Porém, os custos da viagem não são baratos e por isso a família organizou uma rifa, cujo objetivo é arrecadar fundos para ajudar o Arthur e o Henrique. Cada número custa R$ 10 e os prêmios são um notebook (1º), um smartphone (2º), uma bola oficial (3º) e uma camiseta oficial de um time à escolha do ganhador (4º).

Para adquirir a rifa, basta entrar em contato pelo WhatsApp (41) 99799-1821. O sorteio está previsto para o dia 17 de novembro. “A rifa não é online, então conforme as pessoas forem comprando os números, posso ir até elas para entregar o canhoto. Esperamos contar com a ajuda de todos vocês para realizar o sonho desses pequenos jogadores”, disse Isabelle, que é mãe do Arthur e tia do Marcelo.

Edição n.º 1428.