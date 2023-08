Família cria vakinha para pagar tratamento de jovem de 18 anos com câncer

Nicolas Christenson, 18 anos, precisou largar uma de suas paixões, o futebol, quando descobriu um câncer. Ele jogava no time Sub15 do Araucária ECR e em 2020 foi diagnosticado com Sarcoma de Ewing, um câncer raro que afeta principalmente os ossos, hoje ele está com metástase no fígado e pelve. A luta incansável contra a doença já dura três anos e Nicolas está na terceira recidiva.

Mesmo tendo plano de saúde, alguns exames e medicamentos que ele precisa não são custeados pelo convênio, sendo necessário pagar por eles. Os medicamentos são o Pazopanibe 400 mg e Pazopanibe 200 mg, e o exame é o Pet Scan. Com isso, a família do jovem criou uma vakinha virtual para pedir ajuda para pagar as medicações, o exame de alto custo e outras despesas.

Para ajudar o Nicolas, acesse o link da vakinha https://www.vakinha.com.br/3965539, ou ajude fazendo um PIX na chave 3965539@vakinha.com.br. Mais informações, entrar em contato com Kelly pelo número (41) 99965-6868.

