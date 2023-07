Família cria vakinha virtual para ajudar bebezinho que teve a mãe assassinada

A família de Vanessa Souza Camargo, 24 anos, assassinada pelo ex-companheiro, o aluno-soldado da Polícia Militar Luan Lucas Cardoso, 30 anos, no último dia 20 de junho, criou uma vakinha virtual cujo intuito é angariar recursos para ajudar o bebezinho Eduardo, que tem apenas 40 dias e já perdeu a mamãe. Segundo familiares, Dudu era o sonho de Vanessa. “Ela sonhou muito com a chegada desse príncipe, mas infelizmente não vai vê-lo crescer, pois foi vítima de uma tragédia. Vanessa morreu com ele em seus braços. Agora o Dudu está sob os cuidados dos avós maternos”, afirmaram.

Ainda de acordo com a família, o desejo de Vanessa era poder dar tudo do bom e do melhor para o Eduardo, e por isso eles decidiram arrecadar dinheiro para comprar fraldas, lenços umedecidos, leite, produtos de higiene e roupinhas para ele. “O Eduardo ainda mamava no peito e agora precisa de um leite especial. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. A família e os amigos agradecem de coração”.

Ajude o pequeno Eduardo, acesse o link da vakinha virtual e deixe sua contribuição. Você também pode colaborar fazendo um PIX.

