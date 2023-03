Família cria vakinha virtual para comprar oxigênio para menino com paralisia cerebral

Uma família araucariense está pedindo ajuda, através de uma vakinha virtual, para arrecadar dinheiro para comprar dois cilindros de oxigênio para um menino de 11 anos. Miguel tem paralisia cerebral e síndrome de West, e está internado no Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo, há 30 dias. Sem o oxigênio Miguel não pode receber alta e voltar para casa.

A síndrome de West é uma das encefalopatias epilépticas que surgem na lactância, sendo caracterizada por espasmos infantis, interrupção do desenvolvimento e uma alteração específica no eletroencefalograma, chamada de hipsarritmia. Essa doença geneticamente determinada costuma aparecer entre os 3 meses e um ano de idade e faz com que haja uma regressão no desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Para ajudar o Miguel, acesse o link da vakinha virtual: https://www.vakinha.com.br/3581611. O pagamento poderá ser feito via Pix 3581611@vakinha.com.br

Para saber mais sobre a história do jovem, acesse o Instagram: @miguel_nespoli13