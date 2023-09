Família de araucariense com câncer de mama organiza rifa para ajudar nas despesas do tratamento

Maria Aparecida Antunes Gonzaga (Cidinha), 57 anos, moradora do Campina da Barra é uma das tantas mulheres que lutam contra o câncer de mama. Ela recebeu o diagnóstico em dezembro do ano passado e, desde então, sua vida nunca mais foi a mesma, devido à rotina do tratamento.

Cidinha já fez cirurgia para retirada de uma das mamas e agora terá que fazer sessões de radioterapia diariamente no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba. Isso porque segundo a filha Denise, a mãe ainda tem um tumor localizado um pouco abaixo das axilas.

Para manter a rotina do tratamento, Cidinha precisa arcar com muitas despesas de transporte até o hospital em Curitiba, alimentação e algumas medicações. Para ajudar a custear tudo isso, a família decidiu fazer uma rifa solidária. O valor de cada número é R$5, o primeiro prêmio será um PIX de R$300 e o segundo um PIX de R$200. O sorteio está previsto para o dia 10 de outubro.

Para adquirir a rifa, entre em contato pelos fones (41) 99955-5959 ou (41) 99595-4448. O pagamento poderá ser feito via PIX, na chave CPF 00177557940 (Caixa Econômica Federal).

Edição n.º 1382