A história do araucariense Ariel Souza Gomes Junior, 29 anos, um jovem atleta de handebol que desde 2023 vem lutando contra o câncer, nos faz pensar o quanto nossa vida pode mudar de repente. No auge da vida, ele recebeu o diagnóstico da doença, que inicialmente afetou seus testículos, se alastrou para a cabeça e agora atingiu sua coluna cervical.

São quase três anos de batalha contra o câncer, enfrentando um tratamento longo e doloroso, entre cirurgias, sessões de quimioterapia, consultas e exames, medicações fortes e outros problemas de saúde ocasionados pela baixa imunidade, como pneumonia e herpes zoster.

A cirurgia mais recente foi a retirada do tumor na vértebra C6 da coluna cervical, que deixou Ariel acamado, sem os movimentos das pernas e com pouquíssimos movimentos dos braços. Por conta disso, a família do jovem teve de alugar uma cama hospitalar, e as necessidades para manter o tratamento aumentaram. Ariel necessita de curativos para evitar escaras (Allevyn Sacrum), fraldas e vários medicamentos. O custo disso tudo é alto e ele não tem condições de bancar sozinho.

Por esse motivo, uma vakinha online foi criada para ajudar Ariel, que pode ser acessada pelo link https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-o-ariel-com-despesas. Também é possível ajudar via Pix através da chave 5880309@vakinha.com.br.

“Faz mais de dois anos que estamos na luta, e sempre conseguimos arcar com as despesas, com ajuda dos familiares e amigos. No entanto, dessa vez as despesas aumentaram, sem contar a parte psicológica e também a fisioterapia. Conto com a ajuda de vocês para vencer mais essa batalha em minha vida. Deus abençoe a todos que estão ajudando de alguma forma”, declara Ariel.

Edição n.º 1498.