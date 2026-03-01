A família da pequena Anny Beatriz, de apenas 1 ano e 6 meses, iniciou uma campanha de arrecadação para a compra de uma cadeira de posicionamento sob medida, indicada como parte dos cuidados necessários à criança, diagnosticada com Atrofia Muscular Espinhal (AME) tipo 1. A doença rara compromete os movimentos, a força muscular e pode afetar a respiração, exigindo acompanhamento contínuo e o uso de equipamentos específicos.

De acordo com os familiares, a cadeira de posicionamento é considerada fundamental para auxiliar na locomoção e na manutenção da postura, além de contribuir para a prevenção de complicações como a escoliose, condição frequente em crianças com AME. O equipamento é fabricado de acordo com as necessidades clínicas do paciente.

Anny nasceu em agosto de 2024 e recebeu o diagnóstico nos primeiros meses de vida. Segundo a família, foi obtida decisão judicial favorável para o fornecimento de um medicamento de alto custo, estimado em cerca de R$ 8 milhões, que precisa ser administrado antes de a criança completar dois anos de idade. Até o momento, o tratamento ainda não foi disponibilizado.

A vakinha tem como foco principal a aquisição imediata da cadeira de posicionamento. Para conhecer melhor a história da Anny e realizar a doação, acesse o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/carrinho-stingray-da-anny