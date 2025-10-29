O jovem Rogério Daniel Gerseski Soaki, de 21 anos, sofreu um acidente no sábado, 25 de outubro, enquanto estava trabalhando como motoboy para um restaurante da região. Uma câmera de segurança de um comércio localizado na Avenida Manoel Ribas, gravou o momento da colisão entre a moto de Rogério e um carro que saia da Rua José Júlio Bueno.

Rogério encontra-se internado no Hospital do Trabalhador. Ele sofreu fraturas nas costelas e perfuração no pulmão e fígado, e ainda não tem previsão de alta. Por conta disso, a família dele pede ajuda com doações, já que o jovem precisará fazer um longo tratamento e ficará um tempo afastado do trabalho.

Além de precisar arrumar a motocicleta para voltar a trabalhar futuramente, ele é o único que trabalha em sua casa e precisa de ajuda para se manter. Os familiares estão aceitando doações de qualquer valor pela chave PIX 41998956602.

Edição n.º 1489. Victória Malinowski.