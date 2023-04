Família de pinscher desaparecido oferece recompensa para quem encontrá-lo

No último domingo (16/04) por volta das 16h, um cachorrinho foi supostamente roubado no bairro Capela Velha, próximo a Av. Avestruz. O filhote de pinscher zero atende pelo nome Joaquim. A última notícia sobre ele é de que um casal estaria tentando vendê-lo próximo à UBS Dr. Silvio Roberto Skraba, no Jardim Industrial.

Segundo a dona, o Joaquim toma remédios e não pode ficar sem a medicação. Ela reforça que uma criança está ficando doente devido à falta do “amiguinho” de estimação e devido a isso, a família está oferecendo uma recompensa de 500 reais para quem encontrá-lo.

Qualquer notícia do pequeno Joaquim, entrar em contato com a dona pelo número (42) 99908-4921.