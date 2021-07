Família deixa de viver em barraca e vai morar em uma casa

Durante meses a família da Adriane viveu em uma pequena barraca, passando dificuldades. Foto: divulgação

Foi difícil para a Adriane Deon Marafigo, 44 anos, conter a emoção no momento em que entrou na casa nova que ganhou a partir de uma ação da ONG Solidárias Festinhas, da Cidade Industrial de Curitiba, que moveu um grupo enorme de voluntários para dar uma nova vida à família. “Eu nem tenho palavras para dizer o quanto estou feliz e grata por tudo que o pessoal da ONG fez e por todas as pessoas que me ajudaram. Com certeza ganhei uma nova vida, uma esperança de dias melhores”, comentou Adriane. Ela ficou desempregada, sem condições de bancar um aluguel e para não ficar na rua com os quatro filhos, decidiu morar em uma barraca, que montou em um pequeno pedaço de chão, na ocupação irregular conhecida como Rio Negro, no bairro Campina da Barra.

Felizmente essa triste história chegou ao conhecimento da ONG e uma campanha foi rapidamente organizada, onde foram arrecadados os materiais de construção. Através da boa vontade em ajudar o próximo e da disposição de um grupo de voluntários, uma casa começou a ser erguida para a Adriane e seus filhos. A entrega oficial do novo lar da família Marafigo aconteceu no último sábado, 17 de julho. “Começamos a obra no dia 20 de junho, nos esforçamos ao máximo para concluir a casa o quanto antes e finalmente, em menos de um mês, a obra ficou pronta. E o mais legal é que a Adriane já tem tudo que precisa, ganhou móveis, roupas e alimentos. Foram muitas pessoas que se sensibilizaram e ajudaram. As doações foram tantas que ela nem tem mais onde guardar, então decidimos repassar uma parte para outras famílias necessitadas”, disse Fernanda Pires de Oliveira Rocha, responsável pela ONG.

Segundo ela, a casa ficou excelente, toda forrada em PVC, com banheiro instalado e tudo que a família necessita para ter uma nova vida. “Agora vamos torcer para que a Adriane arrume um emprego e que ela e os filhos sejam muto felizes no novo lar”, pontuou Fernanda.

Como ajudar

A Adriane ainda precisa de um emprego e quem quiser ajudá-la, é só entrar em contato pelo fone (41) 99532-3810.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021