Família do Campina da Barra pede ajuda para encontrar calopsita que fugiu de casa

Uma família da região do Campina da Barra, está à procura de sua calopsita, a Tulipa, que também atende pelo apelido de Tutu. O filhote de apenas dois meses fugiu, mesmo com a casa telhada, ela escapou por um buraco na telha, e foi vista pela última vez voando nas proximidades do supermercado Massa.

Tulipa é uma calopsita cinza com branco, tem a cabeça amarela e bochechas vermelhas. Os tutores estão desesperados para encontra-la, pois além de ser filhote, ela pode não conseguir se alimentar sozinha ou se proteger na rua.

Quem tiver informações ou encontrar a Tutu pode entrar em contato com a família através do telefone (41) 99512-7183.