Família do Capela Velha está aflita à procura do Shih Tzu Théo

A família do Shih Tzu Théo, moradora da Rua José Butkoski, no bairro Capela Velha, está agoniada à sua procura. Nesta quinta-feira (27/02), ele escapou para a rua e a suspeita é de que possa ter sido levado por alguém. As filhas do casal são muito apegadas ao cãozinho e estão desesperadas.

“Eu tenho cinco cães aqui em casa e ontem um dos maiores arrebentou a solda do portão e todos escaparam. Quando fui recolhê-los, o Théo não voltou. Acredito que alguém possa ter pego ele, pois é muito bonitinho e carinhoso. Aqui em casa está todo mundo chorando, por isso, pedimos que se alguma pessoa estiver com ele, ou o encontre andando perdido pela rua, que nos avise, por favor”, pede Rafael.

O Théo tem uma pelagem nas cores branco com caramelo, e foi tosado recentemente. Ele é microchipado e todas as informações que identificam o tutor e seu endereço estão nele.

Se alguém tiver alguma notícia sobre o Shih Tzu Théo, o fone de contato da família é o (41) 99884-8541.