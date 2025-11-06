Aos 9 anos, Enrico Nunes Siqueira, um goleiro vibrante e torcedor apaixonado do Athletico Paranaense e do Internacional, teve sua infância interrompida por um diagnóstico devastador: adrenoleucodistrofia (ALD), a “doença do óleo de Lorenzo”. Em setembro de 2021, ele recebeu um transplante de medula óssea que conseguiu deter a progressão da ALD e renovou nossas esperanças.

Porém, em 2022, uma complicação pós-Covid causou uma nova lesão cerebral, o que culminou na piora da progressão da doença. Em 2023, veio mais um diagnóstico, dessa vez da Doença de Graves. “Hoje, com 13 anos, Enrico necessita de alimentação por gastrostomia, não fala, e enfrenta limitações motoras severas, mas insiste em lutar com um sorriso que nos enche de coragem”, relata a família.

Para manter essa batalha, Enrico faz terapias neurofuncionais intensivas: Fisioterapia Bobath, Fisioterapia Respiratória, Fonoaudiologia, Estimulação Visual e Terapia Ocupacional. As terapias retardam a progressão da doença e melhoram a qualidade de vida do Enrico. Graças à neuroplasticidade e ao esforço de cada profissional, ele já apresenta ganhos significativos.

Nessa luta diária, o desafio financeiro também é grande. Na tentativa de dar mais qualidade de vida ao Enrico e garantir que ele receba os tratamentos necessários, a família criou uma vakinha online https://www.vakinha.com.br/vaquinha/o-amor-cura-juntos-pelo-enrico, cuja meta é arrecadar R$ 50 mil.

Também é possível ajudar fazendo um PIX de qualquer valor na chave 5790305@vakinha.com.br.
“Nossos gastos mensais somam cerca de R$ 10 mil entre medicamentos, fraldas e terapias — serviços não cobertos pelo plano de saúde. O Enrico não pode frequentar clínicas devido à sua condição de paciente transplantado com hipogamaglobulinemia. Esse total ultrapassa nossa renda mensal e não temos mais condições de manter o tratamento. Por isso criamos a vakinha”, explica o pai.

Além destes gastos mensais, o garotinho precisa de um guincho de transferência Mult Lift da Cavenaghi – base veicular para adaptar no carro e ter mais conforto e segurança. Ele já está crescendo, ficando mais pesado, e as transferências do dia a dia — da cadeira para o carro e do carro para a cadeira — estão cada vez mais difíceis.

“Esse guincho, que custa R$8 mil, vai trazer mais conforto, segurança e dignidade tanto para o Enrico quanto para quem cuida dele. Contamos com vocês, cada contribuição faz a diferença na continuidade desse tratamento vital. Junte-se a nós nessa corrente de amor e solidariedade!”, pede a família.
No link da vakinha você também poderá conferir todos os laudos médicos do Enrico. E para conhecer mais sobre a história desse pequeno guerreiro, siga a página do Instagram @enriconunessiqueira

