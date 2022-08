Família do Jardim Tupy procura por jovem que está desaparecido desde a quinta-feira, 18 de agosto

Luan Henrique Vieira Rodrigues, 21 anos, está desaparecido desde a última quinta-feira, 18 de agosto, e sua família está desesperada em busca de notícias. Neste dia, o jovem saiu da sua casa, no Jardim Tupy, bairro Campina da Barra, por volta do meio dia, sem dizer nada a ninguém.

Ana, a mãe, disse que o filho sofre de problemas psiquiátricos e já foi usuário de drogas. “O Luan sempre teve alguns problemas, mas agora que abandonou os remédios ele piorou muito, começou a dizer que tinha gente atrás dele tentando matá-lo. Minha mãe contou que viu quando ele saiu de casa, mas achamos que iria voltar logo. Estamos muito aflitos, já percorremos o bairro e vizinhanças, conversamos com pessoas que o conhecem, mas ninguém sabe dele”, relatou.

Nesta segunda-feira, 22, a família registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Araucária, comunicando o desaparecimento. No último dia em que foi visto Luan usava calça jeans preta, camiseta e tênis vermelhos. Ele é alto, magro, tem pele branca e cabelo castanho escuro.

Quem tiver alguma informação que possa levar ao seu paradeiro, poderá entrar em contato com a família pelo fone (43) 99601-3615.

Foto – divulgação

Texto: Redação