Família do pequeno Brian organiza bazar beneficente para arrecadar fundos para seu tratamento

O pequeno Brian, diagnosticado com miopatia centro-nuclear, uma condição rara e grave que afeta o desenvolvimento muscular, necessita de cuidados intensivos contínuos. Esta doença afeta diretamente os músculos, limitando sua capacidade de realizar funções básicas, como respirar e se alimentar sem auxílio.

Em razão disso, Brian é alimentado por meio de uma gastrostomia e respira com a ajuda de uma traqueostomia, assistido por um ventilador mecânico e monitorado por diversos aparelhos. Todo esse acompanhamento é feito em casa, exigindo uma infraestrutura especializada.

Sua família realiza diversas ações para arrecadar fundos para seu tratamento desde seu diagnóstico, que veio quando Brian tinha cerca de 1 ano e 3 meses de vida.

Para ajudar nos custos dos cuidados médicos e no tratamento de Brian, será realizado um bazar beneficente com o objetivo de arrecadar fundos. As doações podem incluir roupas infantis e adultas, sapatos e outros itens em bom estado, que serão vendidos durante o evento.

O que doar:

Roupas infantis em bom estado;

Roupas adultas (masculinas e femininas) em bom estado;

Sapatos infantis ou adultos em bom estado;

Outros itens que possam ser vendidos no bazar.

Onde doar:

As doações podem ser entregues na rua Fênix, 306. As doações serão aceitas até o dia 30/10. O evento vai acontecer no dia 09 de novembro, na Av. das Cerejeiras, 621, e além do bazar, terá venda de pastéis e refrigerantes.

Doações também estão sendo aceitas pela chave PIX 41996051212. Em caso de dúvidas, ou para mais informações, entrar em contato com a Jocineia pelo número (41) 99605-1212. Para quem quiser acompanhar mais sobre a vida do pequeno Brian, basta segui-lo no Instagram @o_pequeno_brian.