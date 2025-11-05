Na segunda-feira, 03 de novembro, a base operacional da Via Araucária recebeu os pais do pequeno Joaquim para um reencontro com a equipe de resgate que atendeu ao acidente ocorrido na BR-476, no dia 25 de outubro.

No dia do acidente, Joaquim estava em uma caminhonete com seus avós, Sargento Jonas de Oliveira Ribeiro e Rita de Cássia Padilha, quando um caminhão desgovernado atingiu o veículo. O acidente resultou na morte de Jonas, Rita e de um cachorrinho da família.

Equipes da Via Araucária realizaram o atendimento médico, e com rapidez e precisão, conseguiram estabilizar Joaquim. O menino foi levado para o hospital por um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal e recebeu alta no mesmo dia.

Os pais de Joaquim se emocionaram e fizeram um agradecimento especial aos socorristas Luciano Mello, Juliene Cardoso, Mariana Quintana, Patrícia Marafigo e Paulo Sérgio, também ao médico socorrista Edson Carniel e à enfermeira Simone Bojano.

“Vocês não salvaram apenas uma vida, salvaram um futuro. Nosso filho está aqui porque vocês estavam lá”, disse o pai de Joaquim, emocionado.

Entre abraços, agradecimentos e olhares comovidos, os socorristas relembraram o momento do resgate. Profissionais acostumados à rotina de emergências, muitos também se emocionaram ao rever Joaquim saudável e sorridente em seus braços, um símbolo de esperança após a tragédia.