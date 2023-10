Família do Santa Eulália pede ajuda após parte da laje da casa desabar

Uma família que mora no Jardim Santa Eulália, bairro Campina da Barra, está pedindo ajuda para reconstruir parte da laje da casa, que desmoronou com as fortes chuvas. Na residência vivem Andréia, duas filhas, o genro e quatro netos. Segundo ela, com o calor que fez na quarta-feira (11), as crianças pediram para montar a piscina de plástico na laje, porque elas queriam brincar. Porém, nesta quinta-feira (12), parte da laje desmoronou, caindo sobre a garagem da casa. “Se tivesse feito sol, com certeza teríamos tido uma tragédia, as crianças provavelmente estariam brincando na piscina. Felizmente choveu e elas estavam todas dentro de casa, ninguém se feriu”, disse em tom de alívio a moradora.

Ela conta que ficou viúva recentemente e a situação financeira da família se complicou e nesse momento, eles não têm condições de arcar com os custos de uma obra. Dessa forma, a Larissa, filha da Andréia, criou uma vakinha virtual com intuito de arrecadar os recursos necessários para reconstruir a laje. “A cratera aberta está colocando em risco a segurança das crianças, precisamos consertar isso o mais rápido possível”, comenta Larissa.

Ajude a família!

Para quem quiser ajudar essa família do Santa Eulália, o link da vakinha é https://www.vakinha.com.br/4133795, o Pix da vakinha pode ser feito na chave 133795@vakinha.com.br ou também é possível contribuir fazendo um PIX diretamente para Larissa Ezequias, na chave 999438293.