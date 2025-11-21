A família de Daniel, um jovem de 16 anos, está mobilizando uma arrecadação para a compra de uma peça específica utilizada em seu tratamento por gastrostomia. A necessidade surgiu após a troca do método de alimentação, realizada neste ano, quando médicos optaram pela colocação de uma sonda para auxiliar na deglutição e reduzir riscos relacionados à esofagite grave e dificuldades digestivas.

Daniel nasceu em Cascavel, no dia 25 de maio de 2009. Segundo relatos da família, complicações durante o parto contribuíram para o desenvolvimento de encefalopatia crônica, causada pela falta de oxigenação cerebral. A condição resultou em comprometimentos motores, além de outras alterações que evoluíram com o tempo. Ele também possui diagnóstico de autismo, faz uso de cadeira de rodas e necessita de acompanhamento constante.

Ao longo dos anos, o adolescente passou por diferentes internações e cirurgias, entre elas procedimentos para hérnias e alterações no aparelho digestivo. Atualmente, devido às dificuldades na deglutição, utiliza a gastrostomia para alimentação. A família busca adquirir um novo modelo de sonda, conhecido como “button”, considerado mais adequado para sua rotina, especialmente por sua agitação, que interfere no uso do dispositivo atual. O item ainda não foi liberado pelo sistema público de saúde, segundo a responsável, que tenta obter o equipamento por meio de processos administrativos.

A arrecadação organizada pela família tem o objetivo de auxiliar na compra da peça necessária. A iniciativa acontece de forma voluntária, por pessoas próximas que se mobilizaram para ajudar no custo do equipamento. Contribuições podem ser feitas via PIX 41988519498, em nome de Luciana Clélia Tiepo.