Família e amigos criam vakinha virtual para custear tratamento de Ed Dimas

A família de Ed Dimas Cunha, de 38 anos, morador do bairro Fazenda Velha, está realizando uma vaquinha virtual para ajudar a cobrir as despesas do seu tratamento. Ed sofreu um grave acidente em janeiro, durante uma viagem de férias com a família ao Nordeste. Segundo Marcos Tokarski, amigo próximo, Ed realizava um mergulho quando colidiu com o fundo de uma lagoa. O impacto causou uma fratura na coluna cervical, especificamente nas vértebras C6 e C7.

Atualmente Ed depende de outras pessoas para se locomover e realizar movimentos básicos, já que o acidente causou a paralisia parcial dos membros superiores e total dos membros inferiores. Após um longo período internado no Hospital Pilar, em Curitiba, ele recebeu alta para continuar o tratamento em casa. No entanto, os custos são elevados, e a família precisa de apoio financeiro.

“O intuito da campanha é ajudar a pagar os custos com sua alimentação especial por sonda, que custa R$ 200,00 por dia; aluguel de cama hospitalar e aparelhos de monitorização; materiais de higiene e também na contratação de um profissional para auxiliar a família em seus cuidados, quando não tiverem disponibilidade. Também será usado na reabilitação, tanto na questão do restabelecimento dos movimentos, como também na reabilitação pulmonar”, explica Marcos.

As doações podem ser feitas pelo link da própria vakinha virtual https://www.vakinha.com.br/5388102, por pix através da chave 5388102@vakinha.com.br, ou direto pelo pix da esposa de Ed, na chave CPF 01676028021, que está no nome de Manuela Ivanowski da Cunha.