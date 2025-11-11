Família e amigos da Letícia de Moura Wassen, que foi atropelada em frente à faculdade Unifacear, estão organizando um bazar beneficente com o objetivo de ajudar com o seu tratamento. O evento acontecerá neste sábado, 15 de novembro, das 9h às 17h, na sede Associação de Moradores do Jardim Califórnia.

O evento está recebendo apoio de amigos, empreendedores e da Associação de Moradores do Jardim Califórnia. Felizmente, o bazar recebeu muita doação de itens para vender no dia.

Estarão disponíveis roupas, calçados, eletrodomésticos novos pela metade do preço, máquina de costura e outros itens. Os valores serão variados, e o que for arrecadado será destinado ao tratamento da Letícia.

A ideia de realizar o bazar surgiu da Adriana, que conheceu a história da Letícia e se compadeceu com a sua luta. Já experiente nesse tipo de ação, ela apresentou a ideia ao pai da jovem, que adorou a iniciativa e concordou com a realização do evento.

A sede da Associação de Moradores do Jardim Califórnia está localizada na Rua Tangará, n° 745, no bairro Capela Velha.

Relembre o acidente

O acidente de Letícia aconteceu em agosto de 2024, em frente da faculdade Unifacear. Com 21 anos na época, ela estudava biomedicina. A jovem foi atropelada por um motorista alcoolizado e que furou o sinal vermelho do semáforo. Após a colisão, ela foi encaminhada para o Hospital do Trabalhador, em Curitiba, em estado grave.

Os pais de Letícia estão enfrentando dificuldades desde o acidente, pois além de terem que arcar com as despesas do tratamento da filha, eles também estão movendo um processo para responsabilizar o condutor do veículo envolvido no acidente, que mesmo após mais de 1 ano do acidente, continua sem nenhuma punição. Fora esses cuidados voltados à Letícia, os pais também são responsáveis pelo cuidado do netinho de apenas 2 anos.