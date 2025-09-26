Durante a virada da noite de quinta (25) para sexta-feira (26) uma cachorrinha acabou desaparecendo de sua casa localizada na Rua Paraíba, no bairro Iguaçu. Ela se chama Tereza Cristina e possui aproximadamente 8 meses.

Na quinta-feira, 25 de setembro, a tutora adotou Tereza na Feira de Adoção de animais que está acontecendo no Parque Cachoeira. “Era a primeira noite dela aqui em casa, ela tinha feito amizade com minha outra cachorra, estava bem de boa. Nós não fazemos ideia de como, mas ela fugiu durante a madrugada, estamos desesperados atrás dela. Tereza é recém castrada, tá até com os pontos ainda”, explica.

Quando desapareceu, Tereza não estava usando coleira e nem roupinha. Por ser ter feito a castração recentemente, a cachorrinha ainda está com os pontos da cirurgia e por conta disso a família está desesperada a sua procura.

Tereza é de porte médio, seus pelos são curtos e uma mistura de preto com branco. Além disso, ela é dócil e seus olhos são de um azul bem claro. A cachorrinha possui um chip de identificação que está no nome da protetora Lenir Aparecida. Para qualquer informação sobre o paradeiro da Tereza, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99947-0649.