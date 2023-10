Família está à procura de cachorrinho Woody que sumiu próximo a Havan

Na madrugada desta terça-feira, 31 de outubro, dois cachorrinhos sumiram de sua casa localizada na Rua Coronel João Antônio Xavier, no Centro, ao lado da Havan.

Woody e Jessie são da raça blue heeler e os dois sumiram entre as 1h e as 6 da manhã, felizmente a Jessie, de apenas 6 meses, já foi encontrada por volta de 12h, enquanto o Woody, que tem 2 anos, continua desaparecido.

A tutora Isabella relata que o portão estava cadeado, então não sabe como eles conseguiram fugir, ou se alguém havia os roubado. “Saímos por volta de 22h da noite anterior, e não usamos o portão pequeno, que foi por onde eles saíram, usamos apenas o portão grande por causa do carro. Até a hora em que fomos dormir, que foi por volta de 1h da manhã, eles estavam em casa”, explica a dona.

Woody é de porte médio e seu pelo é uma mistura de preto, cinza e branco. Suas orelhas e ao redor dos olhos são da cor preta, enquanto suas patas são bejes.

Para qualquer informação do Woody, entrar em contato com a Isabella pelo número 41 99960-3240, ou com o seu esposo Guilherme pelo número 41 98861-0365.