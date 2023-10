Família está à procura de gatinho que fugiu próximo ao Colégio Szymanski

Na última segunda-feira, 16 de outubro, um gatinho sumiu da sua casa localizada na Rua Heitor Alves Guimarães, no Centro, próximo ao Colégio Est. Professor Júlio Szymanski. De acordo com as informações, ele teria sido doado para a família no dia anterior, no domingo. Devido a isso, ele ainda não possui nome, e por ter sido castrado recentemente, está com os braços raspados.

Ele tem entre 7 meses a 1 ano, a cor de seu pelo é cinza e seus olhos são amarelados. Por morar em apartamento, a Andrea, atual tutora, havia colocado tela nas janelas para poder recebê-lo. Entretanto, o gatuno foi mais esperto, e acabou fugindo pela churrasqueira que dá acesso a todos os andares do prédio.

O gatinho possui microchip porque foi castrado no mutirão de castração realizado pela Prefeitura de Araucária, mas as informações que constam na identificação são da antiga dona.

Se alguém ver o gatinho fujão por aí, favor entrar em contato com o número 41 99277-4031.