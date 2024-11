Família está a procura de homem que desapareceu no Thomaz Coelho no sábado (16)

Família pede ajuda para encontrar Ademir dos Passos, que desapareceu no dia 16 de novembro, na rua João Waleski, no bairro Thomaz Coelho, próximo a Risotolândia.

Ademir tem 49 anos e sua família relata que ele possui transtornos mentais e toma remédios para epilepsia. De acordo com sua irmã, ele estava cuidando do jardim, quando saiu e não voltou mais.

Na última vez que foi visto, Ademir estava usando uma camiseta branca, calça moletom cinza, chinelo Havaiana e um relógio preto. Ele tem por volta de 1,65 de altura, e pesa aproximadamente 70 kg.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do Ademir, entrar em contato com a Polícia Civil de Araucária pelo número (41) 3641-6000, ou direto com a família pelo número (41) 99692-8962 ou (41) 99970-3861.