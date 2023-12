Família está à procura de poodle que desapareceu no Centro de Araucária

É comum vermos o aumento no número de animaizinhos desaparecendo no fim de ano. E infelizmente, na noite desta sexta-feira, 29 de dezembro, por volta de 20h, um cachorrinho acabou fugindo da sua casa localizada na rua Guadalajara, no Centro.

Ele é da raça poodle, tem 2 anos e atende pelo nome de Pipoca. De acordo com as informações repassadas pela sua dona, ela sem querer acabou deixando a porta lateral aberta, e assim ele acabou fugindo pelo portão.

Ontem pela manhã, o Pipoca foi levado ao pet shop, devido a isso, seu pelo do corpo está mais ralo, e as orelhas e o rabo estão peludos. O Pipoca é de porte médio, e seu pelo é da cor branca. A tutora também comenta que o cachorrinho é bem dócil. Para qualquer informação sobre o paradeiro do Pipoca, entrar em contato com o número (41) 99692-5726.