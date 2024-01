Família está a procura de shih-tzu que sumiu no Fazenda Velha

Na última quarta-feira, 03 de janeiro, uma cachorrinha acabou fugindo de sua casa, que está localizada na Rua Irmã Elizabeth Werka, no bairro Fazenda Velha.

A cachorrinha, que atende pelo nome de Mel, é da raça shih-tzu e ainda é filhotinha, tendo apenas 6 meses de vida.

De acordo com as informações repassadas pela tutora Kelly, a cachorrinha Mel acabou se assustando com alguma coisa, e saiu correndo sentido a Rua Tenente Ivan Madureira Guimarães, onde entrou no mato que fica no final da rua.

“Meu esposo entrou no mato até onde dava, mas não a encontrou. Se ela acabou saindo do mato, acreditamos que alguém deve ter a pegado”, explica a Kelly.

A cachorrinha shih-tzu é uma mistura da cor branca com marrom. Seu pelo do corpo é branco, enquanto da cabeça é marrom com algumas partes brancas. Além disso, a cachorrinha estava usando um lacinho na cabeça quando sumiu.

“Eu a ganhei de uma tia, a Mel está a pouquíssimo tempo lá em casa, então ela não conhece a região. Estamos desesperados.”, diz a tutora.

Qualquer informação do paradeiro na cachorrinha Mel, entrar em contato com a tutora Kelly pelo número (41) 99892-0648.