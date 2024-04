Família está à procura de yorkshire que atende pelo nome de Fred

No último domingo, 31 de março, um cachorrinho acabou fugindo da sua casa, que está localizada no bairro Capela Velha.

O cachorrinho atende pelo nome de Fred, tem 8 anos e é da raça yorkshire, sua tutora relata que ele acabou fugindo pelo portão, que quando os donos perceberam, o Fred já havia desaparecido.

O doguinho não estava utilizando coleira e nem roupinha quando sumiu. A tutora também diz que Fred não é castrado e não possui chip de identificação.

Fred é de porte pequeno e possui pelos longos. Sua coloração é uma variação entre marrom e preto. Seu rosto, suas patinhas e sua barriga são da cor marrom, enquanto o resto do corpo é da cor preta.

Qualquer informação sobre o paradeiro do Fred, entrar em contato com o número 41 99650-5542, ou com o número 41 99948-0806.