No último domingo, 9 de fevereiro, um cachorrinho vira-lata desapareceu de sua casa, localizada na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jardim Gralha Azul, bairro Costeira.

Ele atende pelos nomes Amarelo ou Amarelinho. No momento do desaparecimento, o cachorrinho não estava usando coleira nem roupinha. Amarelo é muito dócil e adora crianças, devido a isso, a família suspeita que alguém possa tê-lo levado.“Temos o Amarelinho há cinco anos, e meu filho está sentindo muito a falta dele. Procuramos por todo o bairro, mas não conseguimos encontrá-lo”, conta a tutora. Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Amarelo, entrar em contato com a tutora Camila pelo número (41) 99568-7814.