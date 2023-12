Família está à procura do gatinho Albe que fugiu no bairro Passaúna

O gatinho Albe fugiu de sua casa, no bairro Passaúna, na segunda-feira, 11 de dezembro, e seus donos estão aflitos à sua procura. Ele desapareceu no momento em que a família fazia a mudança, o dono chegou a passar a noite no endereço antigo, na esperança de que Albe voltasse, mas isso não aconteceu.

Albe tem a pelagem branca, com manchas amarelas, uma delas fica em cima do focinho. Ele pertence a uma criança, que está inconsolável, pedindo pelo amiguinho. A família oferece uma recompensa de R$300,00 em vale compras para quem encontrar o gatinho. Qualquer informação poderá ser repassada pelos fones (41) 99609-2519 e (41) 99641-2490.