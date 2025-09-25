Família está desesperada à procura da cachorrinha Nina que fugiu há 4 dias e ainda não voltou para casa. A tutora relata que ela desapareceu na frente de casa, localizada na Rua Por do Sol, no bairro Capela Velha.

A Nina é de porte pequeno, da raça buldogue francês e é castrada. Seus pelos são curtos, da cor bege e com manchas brancas. A tutora explica que a Nina possui uma cicatriz na testa e não estava usando roupinha quando desapareceu.

A família pede ajuda da população para encontrar a cachorrinha, porque o neto da tutora é muito apegado a Nina. Segundo ela, o menino de 3 anos está doente e chorando muito sentindo a falta do animalzinho.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha Nina, deve entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99837-3784.