Família está em busca de novos lares para quatro filhotinhos machos

No primeiro dia do ano, em 2023, uma cachorrinha buscou refúgio em uma casa, aterrorizada pelos fogos de artifício. Após um breve período, ela partiu. Contudo, retornou no dia 17 do mesmo mês, pedindo abrigo novamente, e foi calorosamente acolhida. Já vacinada, ela perdeu a castração, pois ainda não havia se adaptado com a ração.

Agora, quase um ano após ser resgatada, a cachorrinha fugiu e voltou para casa prenha e sua família está tentando encontrar um lar para os filhotinhos. O parto ocorreu em uma clínica, proporcionando um ambiente seguro para a chegada dos quatro machinhos adoráveis. Três deles exibem uma pelagem marrom, enquanto o quarto tem um padrão preto e branco.

Os filhotes estão prestes a completar 60 dias de vida. Mantidos com uma dieta de ração especial para filhotes, os pequenos cãezinhos estão prontos para encontrar novos lares amorosos, pois a família anfitriã enfrenta o desafio de não ter espaço suficiente para abrigar todos eles.

Em breve a mãe dos filhotinhos será castrada e a família cuida dos pequenos até que eles encontrem novos donos que possam cuidar e dar amor a eles. Quem desejar adotar um desses filhotes, pode entrar em contato através do telefone: (41) 9 8811-0296.